Рада приняла за основу закон о детенизации в сфере торговли: в чем суть

Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Об этом сообщает РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 257 депутатов Рады.

Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Также планируется упростить процедуру регистрации РРО: предлагается проводить ее средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Предлагается удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения эквайерингових оказываемых услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров, приобретения классического РРО, который в настоящее время является дорогостоящим.

Кроме того, документом предусматривается:

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях, которые отвечают закону "Об электронных доверительных услугах";

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций;

повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Как сообщал "Апостроф", Рабинович потребовал от властей "убрать руки" от телеканалов и свободы слова.