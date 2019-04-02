Журналистское расследование: ГФС «выдавливает» крупного игрока со страхового рынка

Днем 21 марта в офисе одной из крупнейших в Украине страховых компаний начался обыск ГФС, который длился 34 часа. В ходе обыска фискалы проводили личный досмотр сотрудников компании, изымали документы и технику. Свидетели утверждают, что проверяющие блокировали доступ к месту обыска для адвокатов и прерывали видеозапись обысков. Также были выломаны двери электрощитовой, а сотрудников компании, в том числе и беременную женщину до завершения следственных действий не выпускали из помещения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материалы расследования "Стоп коррупции".

"У меня начала кружиться голова, мой адвокат вызвал скорую. Когда я спускалась к врачу, у меня поднялось давление. На просьбу адвоката отпустить беременную девушку начались насмешки, через полчаса ее выпустили. Мужчины обыскивали девушек, что, как я понимаю, противоречит нашему законодательству",— рассказала сотрудница.

Также в компании утверждают, что и их контрагенты подверглись "атакам" ГФС – им присылали повестки и звонили. Страховики обеспокоены ситуацией, которая сложилась на рынке, и задаются вопросом, соответствует ли она политике, проводимой главой правительства Владимиром Гройсманом и Кабинетом министров.

"Мы выиграли все суды, нам нечего предъявить. Единственное что остается — воздействовать на нас и на наших контрагентов, чтобы мы с каким-то поклоном к кому-то пришли и о чем-то договаривались...На протяжении полутора лет нашу позицию поддержал суд и первой, и апелляционной, и кассационной инстанций", - сообщил глава Наблюдательного совета страховой компании Александр Солоп.

В расследовании сообщается, что конфликт страховщиков с Госфискальной службой длится с 2017 года, после того, как плановая проверка предприятия затянулась на полгода. По мнению адвокатов компании, в частности, управляющего партнера адвокатского объединения "Правовая и экономическая безопасность" Сергея Колесника, претензии ГФС "абсурдны". Так, он указывает на проверку покупки техники компанией "одним чеком и другие эпизоды.

"Конкретно в этом случае налоговики захотели, чтобы за один чайник люди платили по двум чекам: за сам товар, и отдельно — за гарантию", — сообщают журналисты, ссылаясь на юриста.

Окружной административный суд Киева и Шевченковский районный суд подтвердили правоту страховщиков в конфликте, однако глава Ленинского райсуда в Харькове Виталий Бондаренко выдал разрешение на обыски для ГФС. Журналисты отметили, что разрешение было получено незаконным образом, якобы нынешний руководитель следствия Офиса больших налогоплательщиков ГФС Игорь Чипичадзе использовал свои связи, чтоб продолжить давление на страховую компанию.

"Через свои бывшие связи среди судей Харькова он и обеспечивает получение абсолютно незаконных и преступных решений о проведении обысков через суд, который никаких полномочий к органу расследования не имеет", — говорится в материале.