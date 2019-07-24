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В Украине ввели новые цены на "золотые" номера для авто

среда, 24 июля 2019, 14:25
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Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 24 июля. Кабмин также одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076".

"На сегодняшний день возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией ограничена. В частности, на уровне нормативно-правовых актов предусмотрена дополнительная плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Остальные номерные знаки выдаются по обычной стоимости в простой последовательности. Такая ситуация создает условия для коррупционных проявлений, связанных с предоставлением привилегий в выдаче номерных знаков, на которые есть повышенный спрос, но которые не входят в указанный перечень номерных знаков", - отмечается в пояснительной записке.

Данным проектом предусматривается расширить перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза, что, в свою очередь, обеспечит дополнительное наполнение бюджета, создаст понятный и возможный механизм избрание номерного знака среди тех, которые имеют повышенный спрос.

Так, постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, стоит:

  • из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 тысяч гривен;
  • из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 - 10 тысяч гривен;
  • из четырех цифр, который начинается с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковые - 8 тысяч гривен;
  • из четырех цифр, который содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья - 4 тысячи гривен.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа 2019 года истекает срок действия льготного периода растаможивания автомобилей на еврономерах, после чего водителей "евроблях" начнут штрафовать на очень крупные суммы за несвоевременную растаможку. Подробнее читайте в материале - "Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей.

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