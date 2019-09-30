Европейская бизнес-ассоциация призвала согласовать изменение ренты на железную руду с налоговой реформой

В рамках рабочей группы ВР по вопросам налогов продолжаются обсуждения законопроектов №1210 и №1210-1 в части доработки положений по рентной плате за пользование недрами для добычи железной руды, и Европейская Бизнес Ассоциация вновь обратила внимание на важность соблюдения принципа стабильности налоговой системы

Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

"Приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным. Результатом должно стать достижение компромисса способом, который продемонстрирует уважение государства к установленным им официальным правилам игры. Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время, некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения по изменениям в порядок налогообложения "ресурсных" платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы", - говорится в заявлении.

В Европейской бизнес-ассоциации предупредили о последствиях спешки в принятии новых правил налогообложения.

"Спешка во внедрении предлагаемых правил способна повредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе. Подробные прогнозные расчеты о существенном увеличении налоговой нагрузки были представлены Государственной налоговой службе и Комитету ВРУ для обсуждения и подготовки взвешенного компромиссного варианта. Также были обсуждены возможные негативные последствия такого увеличения налогов", - обратили внимание в ЕБА.

Также в заявлении указали на оптимальный вариант внедрения указанной реформы с точки зрения бизнеса.

"В качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в госбюджет и не будет катастрофическим последствиям для бизнеса. Как всегда, бизнес остается открыт к диалогу и поиску компромиссных вариантов. Европейская Бизнес Ассоциация обращается в комитет ВРУ и в ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по разработке изменений в IX раздел НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране", - подчеркивают в ЕБА.