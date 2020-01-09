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Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что может измениться в 2020 году

четверг, 09 января 2020, 13:35
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Председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, в Украине могут объединить три налоги и сборы, уплачиваемые по зарплате: единый социальный взнос, налог на доходы и военный сбор.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Радио НВ.

"Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. В том числе, мне кажется, время объединения ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора", - сообщил Гетманцев.

Он отметил, что объединенный налог на зарплаты могут сделать с прогрессивной ставкой: то есть чем больше являются доходы, тем больше ставка. Это позволит снизить налоговую нагрузку на доходы людей с низкими доходами.

Напомним, что также стали известны размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году.

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