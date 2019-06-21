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Яма на миллиарды: журналисты показали одну из худших дорог в Украине

пятница, 21 июня 2019, 11:05
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На трассе государственного значения Кропивницкий – Николаев заблокировано ремонтные работы на сумму10 млрд. грн. Дорога уже который год подряд считается одной из самых худших в Украине.

Об сообщает сайт "Херсон типичный".

По словам журналистов, в 2019 году на капитальный ремонт трассы Кропивницкий – Николаев был выделен миллиард гривен: по 500 миллионов на Кировоградскую и Николаевскую области.

В Кировоградской области ремонт почти завершен, в то время как в Николаевской один из участников тендера блокирует начало работ.

Предприятие "Полтавабудцентр" заблокировало тендеров на сумму 10 миллиардов гривен.

После того, как Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за подтасовку результатов 17 тендеров на ремонт дорог в Николаевской области оштрафовал предприятие "Полтавабудцентр" и отстранил его от участия в тендерах на три года, а руководителя в рамках другого производства задержала СБУ, появился шанс, что ремонт многострадальной трассы все же начнется.

Как сообщал "Апостроф", местные власти в Херсоне не могут достроить объект под названием "Херсонский мостопереход", который должен был соединить два крупнейших микрорайона города - "Таврический" и ХБК, несмотря на огромные кредиты, взятые для его завершения.

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