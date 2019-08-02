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Трасса Запорожье - Мариуполь будет достроена за три месяца по поручению президента - Голик

пятница, 02 августа 2019, 10:05
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Советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook сообщил, что строительство трассы Запорожье - Мариуполь будет завершено в октябре.

"Вчера слетал в Запорожье на трассу Запорожье - Мариуполь, которую ударными темпами мы строим прямо сейчас, чтобы закончить ее в октябре, т.е. через три месяца после поставленной президентом задачи, а не через три года как было запланировано кем-то когда-то. Проехали несколько участков трассы. Много строительной техники и масса людей всегда радуют. Процесс идет и набирает обороты. На максимальную мощность выйдем через две недели. Будет еще больше и техники и людей", - написал он.

По данным Голика, уже состоялись заблокированные ранее торги по еще одному участку этой трассы. Скоро здесь уже тоже начнутся работы.

Кроме того, через две недели состоится заседание КМУ, на котором будет принято решение о выделении дополнительного финансирование этой трассы.

"В целом, если не симулировать, а просто всем заниматься своей работой, то все всегда получается. Просто представьте, что вот так можно делать в рамках всей страны. Строить много, быстро и сразу", - считает Юрий Голик.

Владимир Зеленский (в центре), Юрий Голик (крайний слева)

На днях президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам дорог, после которого подписал Указ о ряде мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

Напомним, за 4,5 года в Днепропетровской области было реконструировано более 500 дорог в городах и селах.

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