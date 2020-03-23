Как герои из "Заражения": что нужно знать о фильме, предсказавшем коронавирус

Фантастический триллер "Заражение", выпущенный еще в 2011 году, стал самым популярным в мире и это неудивительно, ведь его создатели оказались настоящими предсказателями, будто напророчив пандемию коронавируса в мире.

Так, в картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США. Международные врачи совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытаются помешать распространению смертельного вируса.

Фильм интересно смотреть не только из-за довольно закрученного сюжета, но и потому, что в нем снялся по-настоящему звездный состав - Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу, Мэтт Дэймон и Кейт Уинслет.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ "ЗАРАЖЕНИЕ-2011"



Во время съемок, режиссер картины Стивен Содерберг консультировался с экспертами из ВОЗ, которые участвовали в борьбе с различными болезнями, но он никак не предполагал, что попадет прямо "в яблочко", хотя и не был удивлен своему "везению".

"Я не нахожу это таким уж удивительным (совпадение сюжета с настоящей реальностью, - "Апостроф") потому что ученые, с которыми я общался, и их было много, все говорили, что это вопрос времени", - сказал он, комментируя реалистичность сюжета "Заражения".

Также он отметил, что "к счастью для реального мира, существует одно явное различие между вирусом "Заражения" и COVID-19 - уровень смертности".

"В фильме болезнь убивает около 20% тех, кого она заражает; уровень коронавируса оценивается примерно в 3%", - оптимистично резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее были озвучены пять любопытных совпадений из "Заражения", которые напоминают пандемию коронавируса.