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Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, правила и традиции

среда, 28 августа 2019, 09:21
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Фото: phnx.pics

28 августа отмечается знаменитый православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Для верующих это очень важное и таинственное торжество, поэтому в это время действует множество правил и запретов.

Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

28 августа по всему миру православные верующие отмечают очень важное событие. Успение Пресвятой Богородицы считается одним из двенадцати главных праздников Православной церкви. В этот день во всех храмах обязательно проходят торжественные богослужения. Успенье Пресвятой Богородицы проходит сразу после строгого Успенского поста.

Что можно и нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы

  • Обязательно нужно прийти в церковь на службу;
  • В этот день уже можно завершать строгий пост, разрешаются праздничные блюда;
  • Можно приглашать гостей и устраивать праздничные обеды;
  • Нужно заранее приготовить еду и сделать уборку в доме.

Что нельзя делать

  • Категорически нельзя заниматься никакой домашней работой: уборкой, приготовлением пищи, глажкой, стиркой и так далее. Все это следует сделать заранее;
  • Запрещено сквернословить, ругаться и ссориться;
  • Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, особенно в больших количествах;
  • Нельзя заниматься каким-либо рукоделием;
  • Запрещено стричь и красить волосы. Также не нужно слишком много расчесываться.

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