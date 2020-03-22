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Дочь Заворотнюк похвасталась чувственным черно-белым фото: поклонники в восторге

воскресенье, 22 марта 2020, 16:35
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Фото: КП

24-летняя Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год как борется с раком, удивила откровенным черно-белым фото.

Девушка опубликовала новый снимок в Instagram,

На нем она предстала в летнем цветастом платье.

"Не хочу вас сильно утомлять постами, сегодня решила просто поделится фотографией. Всем добра и любви", - подписала фото дочь Заворотнюк.

Поклонники за короткое успели больше 1000 раз "лайкнуть" пост Ани, засыпав ее комплиментами. Также, безусловно, пользователи поинтересовались о самочувствии матери, на что она несколько туманно ответила, что "все будет хорошо".

"Какая ты красивая. Да это не так важно, но мне кажется ты очень хороший человек. Это сразу видно", "Шикарная фотка! А постами не утомляешь , очень хорошо пишешь, заставляешь думать, анализировать) это же прекрасно!", "Ваши посты никогда нe утомляют-Вы радость", "Божееее,ты такая красиваааяяяя. Я БОЛДЕЮ,КОГДА ВИЖУ ТВОИ ФОТКИ. Тебе тоже добра и любви", "Анечка,ваши посты нам на радость. Как ваши дела? Как ваша мама? Вы потрясающая девушка", "Аня а как себя чувствует Анастасия", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.

За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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