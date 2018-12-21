​Названа одна из главных проблем украинцев

Украинцы не хотят честного президента, потому что и им тогда придется жить по-честному, чего многим из них не хотят.

Такое мнение выразил "Апострофу" народный депутат Верховной Рады 6-7 созывов, политолог и активный участник "Революции на граните" Олесь Доний.

На вопрос, почему за Вячеслава Чорновола проголосовали только 23% избирателей, Доний ответил, что это напротив был очень хороший результат.

"Это был не маленький, но колоссальный процент. 23% - это колоссально. А теперь, скажем так, что из пяти президентов, никто не боролся за независимость. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко - ни один из них не был с нами по одну сторону баррикад, когда мы боролись за независимость, это конец 80-х-начало 90-х годов. Они выдерживали паузу и придерживались нейтралитета. А что это значит? Ведь мы отвоевали представительскую демократию, так что у населения был выбор, но они захотели выбрать других. Все годы украинцы выбирали тех, кто не боролся за независимость. Чорновил из всех борцов за независимость набрал наибольший процент. Украинцы не захотели выбирать таких - слишком идейных, романтических, и это свидетельство не проблемы Чорновола, а общества", - убежден эксперт.

По словам Дония, украинцы не хотят честного президента, потому что и им тогда придется жить по-честному, чего многим из них не хотят.

"На меня многие обиделись за фразу о "нации маленьких Порошенко". Очень много украинцев хотят аналогичного, то есть они видят должность как средство для личного материального обогащения, в этом задействованы сотни тысяч украинцев. То есть у нас мировоззрение такое, что слишком честный человек на посту президента кажется опасным для личных, персональных интересов. Если президент будет слишком честным, то и всем остальным придется так жить, а многие из украинцев так жить не готовы. Хотят менять президента на близкого к себе по идеологическим вопросам, а не по морально-этическим, которые для многих украинцев опасны", - подчеркнул нардеп.

Детально об успехах и провалах "Революции на граните" и современной политической системе читайте в материале "Апострофа": Украинцы не готовы голосовать за честного президента - Олесь Доний.