В Украине стартовали первые выборы в ОТГ: кто голосует

В воскресенье, 23 декабря, в Украине в 8:00 стартовали первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает "Укринформ".

Выборы проходят в 78 ОТГ: в Волынской области - в 9 ОТГ; в Днепропетровской области - в одной ОТГ; в Житомирской области - в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ; в Киевской области - в 4 ОТГ; в Кировоградской области - в 4 ОТГ; во Львовской области - в 5 ОТГ; в Полтавской области - в 3 ОТГ; в Ровенской области - в 3 ОТГ; в Тернопольской области - в 5 ОТГ; в Хмельницкой области - в 3 ОТГ; в Черкасской области - в 27 ОТГ; в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

В их состав входят 345 местных советов: городских - 9, поселковых - 19 и сельских - 317.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование будет проходить до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента и Рады.