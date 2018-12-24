Тимошенко объяснила результат своей партии на выборах в ОТГ

«Батькивщина» победила на выборах в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов.

by Alex Prokopenko

«Абсолютное первое место с большим отрывом заняла «Батькивщина» - 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко. Эти выборы - последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где меряют не случайно мысли каких-то людей, а конкретно по бюллетеням», - отметила Председатель партии.

По ее словам, «Батькивщине» удалось добиться победы несмотря на административный ресурс, который задействует действующая власть.

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов», - констатировала лидер «Батькивщины» и возмутилась, что власть заставляла кандидатов в главы ОТГ идти не самовыдвижением, а от Блока Петра Порошенко.

Впрочем, по словам Тимошенко, давление и фальсификации не помогли президентской силе. Если сравнить с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат. Это означает, что все их мероприятия на выборах не срабатывают, убеждена председатель партии.

«Если в апреле из-за давления, админресурса фальсификации на выборах депутатов в ОТГ они смогли получить 27%, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет», - убеждена она.

Зато партия «Батькивщина» от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТГ, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

«Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах - 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%», - сказала она.

Юлия Тимошенко гордится своей командой, «которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушением».

«Это означает, что на президентских выборах, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всем. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы», - подчеркнула политик.

Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 77 ОТГ в 13 областях Украины.