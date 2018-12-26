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​Стало известно, как "воюют" между собой партии фаворитов президентских выборов

среда, 26 декабря 2018, 11:16

Отсутствие официальных результатов и огромное количество "белого шума" от политических партий и разных экспертов привели к тому, что сейчас достаточно сложно объективно оценивать, кто же на самом деле победил на выборах в ОТО.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Громкие заявления о победе со стороны представителей "Блока Петра Порошенко" (по количеству глав новых ОТО) и "Батькивщины" (по численности депутатов в советах общин) – ничто иное, как попытка психологически настроить украинцев на будущую победу их кандидатов в президенты. Впрочем, своими заявлениями они нивелируют друг друга.

Кто же победил на самом деле? Ведь даже в абсолютных цифрах данные этих двух политсил вызывают немало вопросов. К примеру, в БПП заявили о 52 победителях глав ОТО. Впрочем, непосредственно от президентской партии баллотировалось лишь 30 кандидатов, тогда как еще 22 человека шли как самовыдвиженцы при поддержке партии Петра Порошенко. Как показывает практика, лояльность самовыдвиженцев к той или иной политсиле очень быстро нивелируется в случае смены власти. Случается и такое, что кандидат побеждал при поддержке сразу нескольких политсил, которые потом записывали победителя в свою пользу. Как бы там ни было, но подобные математические изыски с самовыдвиженцами со стороны БПП выглядят несколько искусственно.

Не менее странная история случилась при подсчете депутатов. Партия президента сразу же после окончания голосования, не дожидаясь официальных результатов, "нарисовала" себе 370 депутатов, в то время как своему главному конкуренту "Батькивщине" - 322. В свою очередь последние заявляют о собственной победе. "Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" - 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% - "Блок Петра Порошенко"", - заявила Юлия Тимошенко в ходе брифинга. Кто из них прав, станет понятно только после официального оглашения результатов выборов.

Почему ведется такая ожесточенная война за цифры? Дело в том, что в некоторых избирательных штабах посчитали, что выборы в ОТО являются важными фактором для фиксации реальных рейтингов кандидатов-лидеров, а также смогут замерить их ресурс в регионах.

Впрочем, данный подход некорректен: местные выборы нельзя экстраполировать на президентскую гонку. Во-первых, выборы прошли только в тех областях, где не введено военное положение. Речь идет о 45 ОТО в десяти областях. Так что картинка выглядит однобоко и необъективно.

Во-вторых, на местных выборах избиратель голосует не за партийный бренд, а за конкретного кандидата. Часто бывает так, что избиратель, голосующий за Юлию Тимошенко, поддерживает претендента на кресло главы ОТО от БПП, и наоборот.

Детальнее о выборах в ОТО, состоявшихся 23 декабря читайте в материале "Апострофа": С мыслями о президентских: как в Украине выбирали местную власть.

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