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Сети разгневало заявление украинской разведки по делу Семочко: документ

четверг, 27 декабря 2018, 12:39

Служба внешней разведки засекретила информацию о премиях, взысканиях и служебных расследованиях в отношении первого заместителя главы службы Сергея Семочко.

Об этом говорится в ответе Службы внешней разведки на запрос "Українських Новин".

В ответе за подписью председателя службы Егора Божка выражается благодарность журналистам за проявленную инициативу, но подчеркивается невозможность предоставить информацию о служебных поощрения и взыскания Семочко.

"Сообщаем, что запрашиваемая Вами информация является информацией с ограниченным доступом в соответствии с ведомственным перечнем ведомостей, составляющими служебную информацию", - сказано в документе.

Также в СВР заявили, что не имеют правовых оснований предоставить ответы на вопросы: награждался ли Семочко ведомственными отличиями, премиями или поощрениям, были ли применены к нему дисциплинарные взыскания и проведены ли служебные расследования.

Позиция СВР вызвала гнев и осуждение в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф",

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Семочко, СБУ, СВР

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