Сети разгневало заявление украинской разведки по делу Семочко: документ

Служба внешней разведки засекретила информацию о премиях, взысканиях и служебных расследованиях в отношении первого заместителя главы службы Сергея Семочко.

Об этом говорится в ответе Службы внешней разведки на запрос "Українських Новин".

В ответе за подписью председателя службы Егора Божка выражается благодарность журналистам за проявленную инициативу, но подчеркивается невозможность предоставить информацию о служебных поощрения и взыскания Семочко.

"Сообщаем, что запрашиваемая Вами информация является информацией с ограниченным доступом в соответствии с ведомственным перечнем ведомостей, составляющими служебную информацию", - сказано в документе.

Также в СВР заявили, что не имеют правовых оснований предоставить ответы на вопросы: награждался ли Семочко ведомственными отличиями, премиями или поощрениям, были ли применены к нему дисциплинарные взыскания и проведены ли служебные расследования.

Позиция СВР вызвала гнев и осуждение в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф",