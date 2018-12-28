​"Батькивщина" или БПП: стало известно, какая партия сделала двойной рывок вперед

Партия "Батькивщина" имеет наибольшую поддержку среди украинцев. На парламентских выборах за нее проголосовали бы 16,7% украинцев, тогда как БПП имеет вдвое меньшую поддержку - только 8,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Украинские Новости".

Президентскую политсилу опережают также партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1% и "Слуга народа" - 10,8% опрошенных граждан, "Гражданская позиция" - 7,7%, а "Радикальная партия" - 6,2% .

Таким образом, 5% барьер преодолевают 6 партий.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, согласно последнему масштабного опроса группы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверенно побеждает в обоих турах выборов, независимо от того, кто будет ее соперником в финале. Во втором туре поддержать Юлию Тимошенко готовы 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собирается отдать почти вдвое меньше - лишь 18%.