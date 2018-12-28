Не только админресурс: политологи рассказали, какой будет избирательная кампания в 2019 году

Избирательная кампания 2019 года будет отличатся от предыдущих тем, что пройдет с сильным воздействием не только административного ресурса, но и военизированных образований.

Об этом сообщили политологи во время экспертной дискуссии "Украина 2018/19. Итоги и прогнозы" в пресс-центре информационного агентства УНИАН.

Так, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что борьба между кандидатами в президенты во время избирательной кампании будет ожесточенной, а властью будет задействован не только административный ресурс, но и парамилитарные организации.

«Это что-то новое. Эта избирательная кампания пройдет с очень сильным воздействием не только административного ресурса, но и вот таких военизированных образований. И теперь уже в каждом регионе есть свои бандформирования, которые камуфлируются под, естественно, спасителей страны», - сказал Небоженко.

Также, по мнение Небоженко, формирование таких устойчивых парамилитарных (военизированных) образований (имеющих собственные «крыши» и базы) является не менее важным событием в последние годы в Украине, чем, к примеру, введение безвизового режима с Европейским Союзом или провозглашение автокефалии украинской церкви.

В свою очередь, подобное явление (формирование военизированных образований - ред.) повлияло на значительное увеличение количества нападений на активистов в последние годы, добавил эксперт.

«Такого близкого расстояния между свободой мысли и местью в Украине не было никогда. И все это ринется на избирательные участки, ведь просто так фальсифицировать выборы и провести свободные выборы - не получится», - резюмировал он.

Стоит отметить, что в экспертной дискуссии, которая прошла в четверг, 27 декабря, приняли участие философ, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко; директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Модерировать дискуссию политолог и глава организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян.