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Страна беременна: политолог объяснил появление шоуменов среди основных кандидатов в президенты

пятница, 28 декабря 2018, 07:39

На сегодняшний день Украина находится в ожидании каких-то необычных людей, что сделало возможным появлением среди основных кандидатов в президенты Святослава Вакарчуку и Владимира Зеленского.

Об этом сообщили политологи во время экспертной дискуссии "Украина 2018/19. Итоги и прогнозы" в пресс-центре информационного агентства УНИАН.

«Наша страна «беременна ожиданием каких-то необычных людей. Поэтому мы готовы все слопать - Савченко, Зеленского», - отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время экспертной дискуссии.

Также по его словам, люди ищут честных политиков и отчаянно хватаются за любой намек на благородство, а начало президентской избирательной кампания фактически на год раньше говорит о том, что терпеть украинцы уже не могут.

«Чтобы так возненавидеть своего любимого президента... У нас такого никогда не было. Даже предыдущий президент имел 15-20% устойчивого электората, нравилось это кому-то или нет, а тут катастрофа полная», - считает Небоженко.

В свою очередь, по мнению политолога, согласно результатам опросов общественного мнения, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко целый год удерживает лидерство среди потенциальных кандидатов в президенты, а это свидетельствует о том, что «борьба (во время избирательной кампании) будет очень ожесточенной».

Стоит отметить, что в экспертной дискуссии, которая прошла в четверг, 27 декабря, приняли участие философ, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко; директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Модерировать дискуссию политолог и глава организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Выборы 2019

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