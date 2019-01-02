Украина проигрывает России: в ЕС озвучили важные шаги для реванша

Украинская дипломатия проигрывает России пропагандистскую войну в Европейском Союзе.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) и преподаватель престижного Института политических исследований Sciences Po Николя Тензер.

"Я говорил некоторым министрам и народным депутатам в Украине, украинская дипломатия может и даже должна делать больше для создания определенной "украинской фракции" в европейских странах, Европейском парламенте. Ведь если взглянуть на все усилия российской пропаганды, их не сравнить с возможностями Украины", - сказал эксперт.

Он отметил, что для Украины очень важно "собрать интеллектуалов и лидеров мнений и делать больше для влияния на общественное мнение в европейских странах".

"Для этого делают недостаточно, Украина должна активизироваться", - подчеркнул эксперт.

Также Тензер призвал Украину демонстрировать больше желания к реформам, борьбе с коррупцией и стремится к независимости судебной системы.

"Очень многие европейцы, жители западноевропейских стран не ставят под сомнение, что Украина является жертвой агрессии России, но считают, что ваша власть очень плохая. И поэтому очень трудно отстаивать интересы Украины, что я делаю во Франции, а некоторые - в других странах. Крайне важно, особенно учитывая грядущие выборы, показать, что Украина - это действительно успех демократии. Знаю, что это сложно из-за ситуации в Украине, социологии... но очень важно", - резюмировал он.

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