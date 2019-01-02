РУС. | УКР.

среда, 2 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 января

21:21
Лифт летел 9 этажей: в Сумах произошло смертельное ЧП, фото
20:49
Стало известно о смерти известного музыканта
20:16
Взрыв дома в России: число жертв приближается к 30, последние данные
19:45
Тысячи студентов колледжей и техникумов оказались под угрозой вылета из-за ВНО
19:12
​Названо имя бойца, погибшего в первый день 2019 года на Донбассе
18:47
​Украинцев предупредили о надвигающемся мощном снежном шторме: кто в зоне риска
18:46
Выступлением Зеленского Коломойский оскорбил институт президентства в Украине - эксперт
18:13
​Куда сдать елку после Нового года: опубликованы адреса пунктов сбора
17:40
Крайне разочарованы: WADA готовит новые санкции против России
17:13
Оторвало голову: под Луцком произошло страшное ДТП с велосипедистом, фото
16:48
​Нет причин отступать: во Франции предупредили Украину о Путине без тормозов
16:23
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Ливерпуль: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выступлением Зеленского Коломойский оскорбил институт президентства в Украине - эксперт

среда, 02 января 2019, 18:46

Выступление Владимира Зеленского в канун Нового года на телеканале 1+1 вместо традиционного поздравления президента стало демонстрацией неуважения к самому институту президентства в Украине и игрой на чувствах разочарованных граждан.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, выступление Владимира Зеленского на телеканале 1+1 вместо новогоднего поздравления президента стало "открытой демонстрацией истинного неуважения даже не к Порошенко как личности, а к самому институту президентства".

"Такого даже при Януковиче не было. Это признали даже те, кого и близко нельзя назвать порохоботами. Всю страну разыграли. Только это ничуть не смешно. Это - явный перебор", - заявил Голобуцкий.

Он выразил мнение, что Игорь Коломойский, владелец телеканала, таким пассажем со стороны своего протеже "грубо и цинично" сыграл на чувствах тех людей, которые разочарованы в чем-то в своей стране. Это, по словам Голобуцкого, снижает шансы Зеленского на политические перспективы.

"Хотите президентом видеть человека не из политики? Только за этим стоят олигархи, у которых такие зеленские - разменные монеты. А товар - это мы с вами. Надеюсь, что после такого откровенного плевка в сторону самого понятия "президент Украины" не очень много граждан захочет видеть этого комедианта во главе Украины", - подытожил эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийства, герои-террористы и военное положение: топ-10 политических скандалов уходящего года

Без Саакашвили: что осталось от партии Михо

Программы Евросоюза: как Украине удается выполнять свои обязательства

​Неспортивное поведение: глава Минмолодьспорта втравил свое ведомство в грандиозный скандал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: