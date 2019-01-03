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Зеленский показал в сети свою армию: его видео на Youtube бьет рекорды

четверг, 03 января 2019, 12:11

Сетевая армия сторонников комика Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, за несколько дней выросла почти до 230 тысяч человек.

Об этом сам шоумен сообщил на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто уже присоединился к Зе!команде! На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен", - написал Зеленский.

Он призвал своих сторонников продолжать в том же духе и "сделать это вместе". А также устроил перекличку по городам в Facebook.

Стоит отметить, что пост Зеленского всего за час набрал 4,5 тысячи лайков.

Тем временем видео с заявлением Зеленского о выдвижении в президенты набрало на Youtube более 2 млн просмотров. Почти 100 тысяч человек также лайкнули его. А пользователи продолжают писать комментарии в поддержку шоумена.

Как сообщал "Апостроф", о своем решении Зеленский объявил в новогоднюю ночь, чем наделал немало шума в сети.

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