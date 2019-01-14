"Решала" времен Януковича будет защищать в суде пророссийского блогера

Скандальный видеоблогер Анатолий Шарий намерен подать в суд на президента Украины Петра Порошенко, заручившись поддержкой экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Шарий заявил, что пойдет в суд в связи с тем, что президент заявил, что "Шарий – не украинский журналист и работает на Россию".

О том, что делом будет заниматься Портнов, заявил сам Шарий, анонсировав иск против Порошенко.

Напомним, Портнова, который сбежал из Украины в 2014 году после Революции достоинства, в СМИ называли "смотрящим" за судами в Украине.

Сейчас он живет в Австрии, и в ноябре 2018 года он, согласно сообщениям в СМИ, тайно приезжал в Киев.

Сам Шарий, которому будет помогать Портнов, известен своими антиукраинскими высказываниями. В частности, он записал видео, в котором заявил, что жители Западной Украины не являются чистокровными украинцами, а потому они "не могут говорить другим, как нужно любить Украину, петь государственный гимн и ходить с флагом".

Видео было опубликовано на youtube-канале Шария, однако после скандала пророссийский блогер его скрыл.