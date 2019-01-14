РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

16:06
Стало известно о смерти мэра, раненого ножом во время концерта
16:04
Взрыв дома в России: появились фото, снятые с дрона
15:58
Стала известная возможная дата реванша между "Цыганским бароном" и чемпионом мира
15:57
Одного из прокуроров Закарпатья поймали на золотой авантюре в Африке: СМИ узнали подробности
15:54
​На Киев и область идет непогода: водителей предупредили об опасности
15:43
В Киеве от гриппа умер врач: подробности
15:41
Стратегия на сотни лет: Тимошенко высказалась за создание народной Конституции
15:40
Беременная Меган Маркл в броском наряде вышла в свет с принцем Гарри
15:29
"Решала" времен Януковича будет защищать в суде пророссийского блогера
15:28
Над Украиной разгулялся циклон Florenz: что будет с погодой 15 января
15:25
Под Винницей бензовоз попал в смертельное ДТП и перевернулся: фото и видео
15:10
Поджог венгерского центра в Ужгороде: стали известны новые скандальные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стратегия на сотни лет: Тимошенко высказалась за создание народной Конституции

понедельник, 14 января 2019, 15:41

Юлия Тимошенко приняла участие в заседании Национальной платформы №1, в рамках которой лучшие юристы страны занимаются разработкой общественного договора и Новой народной Конституции.

Об этом сообщает сайт партии.

"Новый общественный договор - это стратегия на сотни лет, а Конституция - это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом Новой Конституции, которая будет так же Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств", - отметила лидер "Батькивщины".

Разработчики обоих проектов отметили, что документы фактически готовы к вынесению на всенародное обсуждение в вики-режиме, которое должно стартовать еще до выборов.

Воплощением в жизнь задач Новой Конституции и Общественного договора заниматься Национальный стратегический центр. Он появится в стране после принятия Основного закона на всеукраинском референдуме, который объявит новый президент, отметила Юлия Тимошенко.

"Мне очень приятно, что мои предложения и наработки тоже принимаются. Я благодарна экспертам за то, что в свое время пригласили меня присоединиться к команде. Совместная работа над Новой Конституции является залогом того, что видение гражданского общества не разойдется с воплощающей в жизнь политики", - написала председатель партии по результатам встречи на своей странице в Facebook.

Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о создании рабочей группы, которая должна предложить легитимный пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.

Базой для его разработки, по мнению экспертов, должно стать действующий закон о ЦИК, в котором детально прописана процедура организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе, проведение которого объявляется указом президента.

Напомним, что над подготовкой инициированных Юлией Тимошенко проектов Общественного договора и Новой Конституции уже более полугода работают рабочие группы в Киеве и всех регионах. А Национальная платформа №1 провела десятки заседаний с участием сотен ученых, экспертов, юристов и специалистов по конституционному праву.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Политика Тема:
Теги: Юлия Тимошенко

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мыслящая часть Украины ждет, что выборы спасут "черные лебеди" - политолог

Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник

У цивилизованного мира есть два способа остановить путинскую Россию - Андрей Клименко

Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: