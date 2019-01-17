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Известного нардепа экстренно увезли из Рады на "скорой"

четверг, 17 января 2019, 12:39

Народному депутату от Радикальной партии Юрию Шухевичу стало плохо в здании Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает "Obozrevatel".

Как отмечается, 85-летнему народному избраннику вызвали скорую помощь.

Шухевич с помощью врачей самостоятельно добрался до машины медиков. Его госпитализировали.

Позже его помощник Василий Анпасов в Facebook сообщил подробности о состоянии здоровья нардепа.

"У Юрия Шухевича упало давление. Мы вызвали скорую и отвезли его в больницу для обследования. Сейчас он нормально себя чувствует", — написал он.

Отметим, Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года. Является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года бывшего президента Украины Виктора Януковича заметили в одной из московских клиник с подозрением на серьезные травмы.

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