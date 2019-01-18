Что делали украинские топ-политики 10 лет назад: опубликованы фото в рамках забавного флешмоба

В сети опубликовали "предвыборную" вариацию популярного сетевого флешмоба 10 years challenge, в котором люди показывают свои изменения за последние 10 лет.

Чем занимались украинские самые рейтинговые возможные и официальные кандидаты в президенты в 2009 году напомнила "Украинская правда".

Так, 2009 год Юлия Тимошенко встречала в должности премьер-министра Украины. Но спокойных праздников у премьера не было, ведь на грани 2008 и 2009 годов продолжалась "газовая война" Украины с Россией.

Она закончилась 19 января 2009 после долгих ночных переговоров Тимошенко с тогдашним премьером РФ Владимиром Путиным подписанием скандальной газовой сделки "Нафтогаза" и "Газпрома" .

Для самой Тимошенко ночные соглашения с Путиным переросли в причину политических нападок оппонентов, а впоследствии уголовного преследования режимом Виктора Януковича.

"В начале 2019 Тимошенко, кажется, даже лучшую форму, чем в 2009 году. И физическую, и политическую. "Омоложенной" Юлия Владимировна является №1 во всех социологических опросах среди тех, кто уже знает, за кого будет голосовать", - сказано в материале.

В 2009 году Петр Порошенко имел много времени для себя и духовных поисков. С 2007 года он перестал быть депутатом и занимал лишь должность председателя наблюдательного совета Нацбанка.

К реальной политике Петр Алексеевич вернулся только в октябре 2009-го, став министром иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко.

Но наиболее памятными для всех фото Порошенко десятилетней давности стали фотографии, удостоверяющих его участие в крестном ходе на праздник Троицы. СМИ писали, что Петр Алексеевич был посвящен в иподиаконы Украинской православной церкви Московского патриархата .

2019 год Порошенко встретил большим "томос-туром" по стране, и вспоминать о своем служении Московскому патриархату ему ни к чему.

В 2009 году на экраны Украины, России и остальных СНГ вышла романтическая комедия "Любовь в большом городе". Сюжет ее довольно своеобразный. Трое друзей, один из которых играет Владимир Зеленский, теряют свою возможность иметь близость с женщинами после неудачного тоста.

"На одной из вечеринок неизвестный, который позже окажется Святым Валентином, произнес такое пожелание героям: "Пусть то, за что выпили вы (секс), будет невозможно без того, за что выпил я (любовь)". В 2019 году Зеленский примерил на себя совершенно новую роль - кандидата в президенты. А началось все, как и в упомянутом фильме, с тоста в новогоднюю ночь", - пишут журналисты.

Юрий Бойко встречал 2009 год, наблюдая за событиями в Москве. Там премьер Юлия Тимошенко с Владимиром Путиным решали судьбу газовых соглашений между Украиной и Россией.

Для Бойко и его партнера Дмитрия Фирташа переговоры в Москве имели особое значение. С 2006 года весь российский газ шел в Украину через легендарного посредника "РосУкрЭнерго", украинскую часть которого контролировала именно группа Фирташа-Бойко-Левочкина. В начале 2009-го Тимошенко делала все, чтобы их из этого бизнеса выбросить. И добилась своего.

Поэтому, все тот год Бойко провел рядовым депутатом парламента, ведя неформальную войну с Ринатом Ахметовым за влияние на Виктора Януковича и готовя последнего к президентской кампании 2010 года.

В 2019 году Бойко снова готовится к президентской гонки. Теперь в качестве кандидата в президенты - он сам.

В 2009 году Анатолий Гриценко готовился к большому поворота в своей карьере. Осенью того года Анатолий Степанович впервые баллотировался в президенты Украины.

Главный акцент его кампании ставился на том, что Гриценко - честный кандидат, бывший министр обороны, способный привести в стране порядок.

Прошло 10 лет, Гриценко готовится уже к третьей своей президентской кампании, но до сих пор он не потерял своей веры в то, что "честных больше", и только бывший военный может навести порядок.

В конце 2009 года у депутата от Блока Юлии Тимошенко Олега Ляшко был враг - президент Виктор Ющенко.

Именно Виктор Андреевич был объектом наиболее агрессивных нападок Ляшко, который тогда горячо болел за победу Тимошенко на выборах президента.

"И именно Ющенко Ляшко благодарен за одну из двух самых скандальных историй, в которые он вляпался. Уставший от постоянных атаками радикального "бютовца", Ющенко решил ему отомстить и в декабре 2009-го рассказал публике, а в январе 2010 еще и показал документы о три уголовных дела, судимости и "отсидки" Ляшко", - сказано в материале

Прошло 10 лет, и ситуация изменилась кардинальным образом. Новый год Ляшко встречает в ранге одного из возможных кандидатов в президенты, за которого "готов проголосовать" и его бывший враг - Ющенко.

В 2009 году Андрей Садовый был мэром Львова. В 2019-м, скорее всего, он им и останется.

В 2009 году Святослав Вакарчук просил украинцев поддержать его идею. 9 ноября он обратился к своим сторонникам через Twitter.

Тогда "Океан Эльзы" готовил новый альбом, и Вакарчук пообещал: как только вокруг его идеи соберется достаточное количество людей, он сделает то, чего все так хотят.

Тогда, в 2009 году, Вакарчук свое слово сдержал: только его аккаунт лайкнули 2010 человек он предоставил всем возможность бесплатно слушать песню с нового альбома.

"За десять лет запросы Украинская к лидеру "ОЭ" существенно выросли, и, пожалуй, простых лайков в Twitter для мотивации Вакарчука идти в президенты, чего ожидают несколько лет, будет мало", - сказано в статье.

Как сообщал "Апостроф", ранее героями флешмоба сделали ликвидированных главарей ДНР Моторолу, Гиви и Александра Захарченко.