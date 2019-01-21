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Главное - привлечь детей: Грановский рассказал про шахматный турнир между Харьковом и Киевом

понедельник, 21 января 2019, 18:28

В Харькове завершился шахматный турнир между местными и киевскими спортсменами. Общекомандную победу одержали гости.

Об итогах турнира Грановский написал на своей странице в Facebook.

Комментируя состязание, народный депутат Украины Александр Грановский отметил, что большая проблема, которую нам предстоит решить, – привлечение в этот вид спорта детей.

Также нардеп отметил, что ранее подобные чемпионаты не проводились.

«Силами Харьковской, а также при помощи Киевской шахматных федераций провели товарищеский турнир. Основные участники - талантливые детки и взрослые, уже давно состоявшиеся гроссмейстеры. Неподдельное удовольствие каждый из причастных (и я в частности) получил от участия в турнире деток, многие из которых показали удивительные результаты. Говорят, что внеплановые чемпионаты такого уровня ранее не проводились, так что нам есть над чем еще работать. Знаю не понаслышке, что все, кто участвовал, остались по-настоящему довольны», - пишет народный депутат.

За звание лучших конкурировали именитые и титулованные шахматисты: двукратные Олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко, 14-я чемпионка мира (и первая среди украинских шахматисток) Анна Ушенина, входящая в Топ-100 ведущих шахматисток мира Евгения Долуханова, чемпион мира в командном зачете Владимир Баклан, серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлия Осьмак и многие другие.

Нардеп отмечает, что главной задачей для этого вида спорта является привлечение детей. «Мы уже начали идти этим путем и обязательно получим качественный результат», - говорит он.

«Киевляне - молодцы, рад, поздравляю. Харьковчане - тоже молодцы, есть над чем работать. Знаем свои слабые места, будем оттачивать мастерство», - подытожил Грановский.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Александр Грановский

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