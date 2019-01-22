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Гриценко озвучил три основы для системы обороны Украины

вторник, 22 января 2019, 17:56

Система обороны в Украине должна базироваться на трех компонентах: профессиональная армия, резерв постоянной готовности и система территориальной обороны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Моя позиция неизменна на протяжении десятилетий. Должен быть и будет отменен принудительный призыв на срочную службу, а система обороны должна базироваться на трех компонентах", - подчеркнул политик.

Он отметил, что первый компонент - это профессиональная, контрактная и добровольная армия. Второй - постоянный резерв повышенной готовности.

"Здесь по контракту каждый приписан к конкретным должностям, конкретным образцам техники, в конкретные бригады или полка. Они включаются в случае тревоги, потому что удержать все бригады в полном составе очень дорого", - рассказал Гриценко.

Третий компонент, по его словам, - система территориальной обороны. В этом случае Гриценко советует Украине учесть опыт Швеции.

"Там те, кто постоянно служит и кто берет оружие и защищает страну, когда есть угроза, составляют соотношение 1 к 10", - отметил он.

Также Гриценко отметил, что Украина должна постоянно рассматривать вероятность агрессии со стороны России.

"Путин воспринимает только силу. Мы не можем исключить обострение ситуации в любой момент. Поэтому должна быть постоянная высокая боеспособность всех структур - армии и Нацгвардии в первую очередь", - уверен кандидат в президенты.

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