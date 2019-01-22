Патриарх Филарет открыл Форум единения в Киеве: видео

Во вторник, 22 января, в день 100-летия украинской Соборности в Киеве начался Форум единения.

В рамках мероприятия состоится торжественный съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина" с целью выдвижения Юлии Тимошенко на пост президента Украины, сообщает пресс-служба партии.

Открыл Форум Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он призвал помолиться Господу, чтобы он благословил съезд, который "будет служить интересам украинского государства и народа".

Во время своего выступления Патриарх поздравил украинцей с веком объединения УНР и ЗУНР.

"Не случайно Украина празднует этот юбилей века образования УНР, потому что напоминает тем самым, что украинское государство может существовать только тогда, когда мы едины. В единстве наша сила", - отметил он.

Патриарх Филарет подчеркнул, слабость Украины в том, что "мы часто разъединяемся".

"Если мы хотим иметь украинское государство, иметь свободу в этом государстве и независимость, надо объединяться!" - подытожил Святейший Патриарх.

Онлайн-трансляция форума: