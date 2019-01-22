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Россия может сломать Украину без войны: в США озвучили опасный прогноз

вторник, 22 января 2019, 06:32

России нет необходимости затевать полномасштабную войну против Украины, чтобы достичь нужных Москве целей.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил бывший замгенсекретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.

"Думаю, прямое столкновение возможно", - сказал он, говоря о вероятности прямого военного конфликта.

Вместе с тем он возразил самому себе, отметив, что у Москвы есть и другие методы достижения целей, кроме военный.

"Хотя, может, это (военный конфликт, – "Апостроф") и не очень вероятно, ведь россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине", - сказал он.

При этом Вершбоу призвал Украину быть готовой к "новой прямой военной атаке - или опять в Азовском море, или чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО.

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