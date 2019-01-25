К чему-то явно готовятся: в сети показали документ о военном времени, рассылаемый чиновникам в России

В сети опубликовали странный документ, который направили российским чиновникам.

Об этом сообщает философ Вячеслав Осетов на своей странице в Facebook.

"Срочное захоронение трупов в военное время", - говорится в документе, где дано такое распоряжение. Его требовали осуществить до 18 января 2019 года.

"Говорят, что такие бумаги выпускают по всей стране. К чему-то готовятся явно! Без шуток", - написал Осетов.

Как сообщал "Апостроф", по словам британского эксперта Глена Гранта, Россия не будет решать проблемы с Украиной дипломатическим путем, а готовится к войне. Также экс-заместитель председателя генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что президент России Владимир Путин готовится к военному варианту по Украине в случае, если у него не получится сыграть через выборы.