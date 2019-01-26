Скандального нардепа выдвинули в президенты

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула находящуюся в СИЗО нардепа Надежду Савченко в кандидаты в президенты.

Об этом сообщает в Facebook гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что решение было принято единогласно. В программе кандидата одним из пунктов указано изменение политической системы конституционным путем.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба депутата в Facebook заявила, что в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Как сообщал "Апостроф", 25 января в Украине зарегистрировали 20-го кандидата в президенты.