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Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут: фото

вторник, 29 января 2019, 19:58

Юлия Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут, которые 101 год назад встали на защиту Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашу славу, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам", - отметила лидер "Батькивщины" возле Мемориала памяти Героев Крут.

Бой под Крутами Тимошенко назвала величественной победой, которая вошла в историю Украины и сегодня дает нам силу. Однако, как отметила политик, эта борьба все еще не завершена.

"Сегодня рядом со мной стоят наши герои, которые в то трагическое время начала войны, оккупации стали за нас с вами, наших детей, внуков, наше государство", - сказала политик, вспоминая о всех украинцах, которые сейчас защищают наше государство от российского агрессора.

В свою очередь военные, которые также почтили память Героев Крут на месте боя на Черниговщине, отметив, что поддерживают Тимошенко и видят ее настоящим национальным лидером.

В частности киборг, глава Всеукраинского союза собратьев Украины Михаил Миньо отметил, что его побратимы лично приняли решение о том, чтобы поддержать Тимошенко.

Ему вторил и Сергей Смаглий (ушел на фронт добровольцем в 60 лет, заместитель командира реактивного дивизиона, 93 бригада).

"Я поддерживаю Юлию Тимошенко с 2002 года. Если надо отдать жизнь, я знаю, что мы готовы ... Настоящие военные поддерживают Юлию Тимошенко. Я могу сказать это за свою бригаду, которая сейчас стоит под Авдеевкой", - отметил Смаглий.

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что получение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращении к гарантиям Будапештского меморандума.

"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко вместе с военными возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Крут и развернули самый большой флаг Украины.

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