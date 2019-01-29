В Москве ответили на слова Порошенко о "холодном мире"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Петра Порошенко был шанс "на глобальный мир" с РФ, которым "он не воспользовался".

Об этом пишет РИА Новости.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - сказала она.

По словам Захаровой, "давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, - это так характерно" для украинского президента.

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.