Бондарь представил в Киеве свою программу кандидата в президенты

Председатель партии "Видродження" Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу, среди приоритетов которой - развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.

Документ под названием "Украине необходимо Видродження!" политик представил во время съезда партии "Видродження", который состоялся 30 января в Киеве.

Он отметил, что с этой программой будет участвовать в выборах на пост президента Украины.

По словам Бондаря, в основе его программы - идеи, направленные на развитие экономики страны.

"Моя цель - экономический прорыв нашего государства в мировые лидеры промышленного производства и ИТ-потенциала. Это масштабное строительство сверхсовременных промышленных и энергетических объектов, восстановление дорожной инфраструктуры, реконструкция морских портов, аэропортов. Это запуск программ радикального увеличения добычи нефти и газа на территории страны и сокращение расходов энергоресурсов минимум на 30% на уровне государства. Это создание благоприятного инвестиционного климата, налогового и таможенного законодательства, недопущения вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса. Мы предлагаем политику экономического патриотизма", - рассказал Бондарь.

В частности, в интересах укрепления украинской промышленности и производства политик предлагает откорректировать отношения с международными партнерами.

"Прежде всего надо пересмотреть условия сотрудничества с МВФ! Сотрудничество с международными партнерами должно предусматривать стимулирование развития экономики, кредитование промышленности и поддержку производств. Вот за счет чего мы должны отдавать внешние заимствования", - считает политик.

По его мнению, экономическое и промышленное возрождение Украины позволит повысить социальные стандарты.

Как сообщалось, в среду, 30 января, съезд партии "Видродження" принял решение об участии в президентских выборах 31 марта 2019 года. Кандидатом на пост президента избран председатель политсилы Виктор Бондарь.