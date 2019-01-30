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Оговорку Кличко в Давосе первыми подхватили медиа РФ – СМИ

среда, 30 января 2019, 17:01

Именно российские медиа первыми начали распространять «новость» об оговорке мэра Киева, чемпиона мира по боксу Виталия Кличко во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К такому выводу пришли журналисты в ходе своего исследования, результаты которого опубликовал «Обозреватель».

Издание отмечает, что подобные манипуляции в отношении Виталия Кличко российские СМИ «с привлечением огромной армии пророссийских ботов в соцсетях» начали генерировать еще со времен Евромайдана.

«Системный анализ интернет-пространства показывает, что 71,7% «приколов» о киевском мэре распространяют именно российские площадки. И только 28,3% – украинские. Причем наши медийщики не оскорбляют мэра Киева, как это делают российские, а в основном только констатируют факты его оговорок. Например, если россияне пишут «Кличко снова опозорился на весь мир», то украинцы – «Кличко оговорился», – подчеркнули журналисты.

Они выразили уверенность, что такая статистика невольно наталкивает на вывод о целенаправленной работе российской пропагандистской машины, направленной на формирование образа «глупого спортсмена».

«Так, последняя оговорка мэра Киева в Давосе, которая разгонялась в интернете, изначально исходила именно от известного пропагандистского российского ресурса «РТ на русском». Российские СМИ выхватили одно слово в выступлении Виталия Кличко», – констатирует издание.

В то же время журналисты отмечают, что в целом речь Кличко в Давосе была «довольно неплохой».

«Мэр Киева уверенно выступал на английском языке, говоря о важных для Украины и мира вещах. Нет, конечно, Кличко – далеко не Цицерон, действительно довольно часто оговаривается, иногда сбивается. Но это никак не позволяет называть его «идиотом», в чем нас пытаются убедить российские медиа», – отмечают в «Обозревателе».

https://www.facebook.com/ukrainehousedavos/videos/vb.194288987793356/2239779782931999/?type=2&theater

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