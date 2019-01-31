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Тимошенко рассказала, что необходимо для подъема экономики

четверг, 31 января 2019, 13:21

Задача новой власти - увеличить уровень доходов Украинский минимум в 3,5 раза и укрепить гривну.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время встречи с общиной Лебединая на Сумщине.

Она отметила, что в настоящее время доходы украинский в 3,5 раза ниже, чем в соседней Польше, и в 16 раз ниже, чем в среднем по объединенной Европе.

"Как вы думаете, сколько наша молодежь будет терпеть это унижение, если в Германии в 16 раз больше платят?", - возмутилась лидер "Батькивщины".

По ее словам, мы как страна должны понять, что сегодня человек - самая большая ценность в мире, и все сильные экономики опираются на интеллект.

Если мы хотим, чтобы наши врачи и преподаватели работали в Украине, должны увеличить доходы украинцев по крайней мере до уровня соседней Польше, подчеркнула Председатель партии.

фото: пресс-служба

Однако, по ее словам, это будет стимулировать экономический подъем в самой стране, ведь чем больше товаров и услуг смогут покупать граждане, тем больше будет сбыт отечественных предприятий.

Для того, чтобы зарплаты росли необходимо пересмотреть финансовую, кредитную и бюджетную политику, считает Тимошенко

Юлия Тимошенко также отметила, что в 2019 году 32% расходов бюджета пойдет на возврат необоснованных долгов, которые власть набрала за последние годы. На обслуживание долга идет 419 млрд грн в год, тогда как на оборону Украины тратит только 85 млрд грн, а Пенсионный фонд составляет 200 млрд грн.

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