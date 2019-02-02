Рычаги есть: Тимошенко рассказала, как можно снизить цену на газ

У нового президента, по Конституции, есть все рычаги для того, чтобы снизить цену на газ вдвое и ввести мораторий на рост тарифов. И если действующий президент этого не сделает, это значит, что политика повышения цен - это его личное решение.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "Украина".

Лидер "Батькивщины" убеждена, снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо сделать. И для этого нужно 5 шагов. Прежде всего новый президент воспользуется правом вето относительно постановлений правительства, повысили цену на газ.

Второй шаг - освободит своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЕКП "назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию - президент".

Третий шаг - украинский газ, как это было до 2014 года, будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Следующий шаг новой власти - перечисление цены на газ, ведь с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью она должна стоить 3,55 грн, а не 8,55 грн, как сегодня выставляют людям.

После выборов также будет внедрена мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги, как это сегодня сделали Румыния и Польша, отметила кандидат в президенты.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что все чиновники действующей власти, незаконно обирали Украинская через тарифы, отвечать по закону: "Каждый, кто принял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета будет привлечен к уголовной ответственности".

Лидер "Батькивщины" обратила внимание людей на то, что если в Украине не появится новый президент, действующая власть и в дальнейшем увеличивать тарифы: она уже приняла решение, что с мая газ подорожает на 15%, а в конце года - еще на 25%.