РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

21:29
В Сумах взорвался автомобиль с водителем: фото и видео с места происшествия
21:12
Рычаги есть: Тимошенко рассказала, как можно снизить цену на газ
21:02
Вилкула облили зеленкой: суд принял решение по нападавшему
20:39
Ракетный "разрыв" США и РФ: у Путина заявили о громком решении Вашингтона
20:07
Едва не погиб ребенок: в Полтаве произошло "ледяное" ЧП
19:45
Пожар у "Дарынка": появилось видео с высоты птичьего полета
19:43
В "Разумной силе" назвали отказ в регистрации Соловьева на пост президента провокацией
19:13
На Донбассе боевики обстреляли похоронную процессию
18:47
В России коммунальщики "облагородили" грязный снег: опубликовано видео
18:26
Украина вернула МВФ часть долга: названа сумма
18:01
Языковой скандал: Венгрия нашла неожиданного союзника против Украины
17:40
Яценюк обвинил кандидатов в президенты в популизме и "большевизме"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рычаги есть: Тимошенко рассказала, как можно снизить цену на газ

суббота, 02 февраля 2019, 21:12

У нового президента, по Конституции, есть все рычаги для того, чтобы снизить цену на газ вдвое и ввести мораторий на рост тарифов. И если действующий президент этого не сделает, это значит, что политика повышения цен - это его личное решение.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "Украина".

Лидер "Батькивщины" убеждена, снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо сделать. И для этого нужно 5 шагов. Прежде всего новый президент воспользуется правом вето относительно постановлений правительства, повысили цену на газ.

Второй шаг - освободит своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЕКП "назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию - президент".

Третий шаг - украинский газ, как это было до 2014 года, будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

Следующий шаг новой власти - перечисление цены на газ, ведь с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью она должна стоить 3,55 грн, а не 8,55 грн, как сегодня выставляют людям.

После выборов также будет внедрена мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги, как это сегодня сделали Румыния и Польша, отметила кандидат в президенты.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что все чиновники действующей власти, незаконно обирали Украинская через тарифы, отвечать по закону: "Каждый, кто принял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета будет привлечен к уголовной ответственности".

Лидер "Батькивщины" обратила внимание людей на то, что если в Украине не появится новый президент, действующая власть и в дальнейшем увеличивать тарифы: она уже приняла решение, что с мая газ подорожает на 15%, а в конце года - еще на 25%.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: