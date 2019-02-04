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Эксперт объяснил, почему Порошенко обещает реальные перспективы вместо "золотых гор"

понедельник, 04 февраля 2019, 16:53

В отличие от кандидатов-популистов, которые обещают "золотые горы", президент Украины Петр Порошенко – единственный, кто предлагает реалистичную картину будущего Украины.

Об этом заявил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

"За все выборы, которых за нашу короткую историю независимости было немало, у людей случилась тяжелая интоксикация предвыборными обещаниями многочисленных кандидатов. Все они, как один, говорят о снижении тарифов, повышении уровня жизни граждан, поднятии пенсий. Правда, никто из них не предлагает адекватных путей для реализации этих, безусловно, очень важных, целей. Практически никто из этих кандидатов не говорит о главном: чтобы эти цели реализовывать – нам в первую очередь нужно сохранить само государство. И в этом отношении инициатива президента Порошенко о вступлении Украины в НАТО мне ближе и понятнее любых обещаний", – отметил эксперт.

По его словам, после вступления в НАТО мы сможем больше не опасаться нападения агрессивного соседа.

"Заполучив себе в военные союзники самые топовые и развитые страны, среди которых США, Германия, Франция, Великобритания и другие, мы сможем вздохнуть с облегчением. Россия не осмелится снова на нас напасть, когда за нашей спиной будет стоять 29 передовых стран мира. И желание президента закрепить этот курс в Конституции выглядит более чем логичным", – подчеркнул блогер.

Он считает, что еще один шаг к процветанию Украины – энергетическая независимость и безопасность.

"Об этом тоже говорят не первый год, но мало кто предпринимал действенные шаги для решения этой проблемы. Конечно, это не дело одного дня, и даже не пяти лет. Тем не менее, прогресс в этой сфере есть. Из последних новостей сразу на ум приходит инициированный президентом контракт с Норвегией на строительство самой большой ветряной электростанции в Европе. И это я не говорю о программе энергосбережения, которую стали внедрять именно при действующем главе государства", – напомнил политолог.

По его мнению, ожидания Порошенко относительно значительного повышения инвестиционного климата Украины – также вполне логичны и оправданы.

"Чем больше денег придет в страну, тем быстрее будет ее развитие и, соответственно, пенсии, зарплаты и все остальное. Тут можно провести аналогию с известной мудростью: президент не обещает рыбу, но предлагает удочку. В общем, мы тут опять возвращаемся к тому, с чего начали: в то время как популисты обещают "золотые горы" сразу после выборов, Порошенко эффективно работает и предлагает пусть и не мгновенные, но реальные пути повышения уровня жизни украинцев", – подытожил Голобуцкий.

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