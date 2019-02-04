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Евросуд оправдает Януковича: озвучены два факта против Украины

понедельник, 04 февраля 2019, 10:31

Защита беглого экс-президента Виктора Януковича сможет успешно оспорить приговор в европейских судах.

Об этом "Апострофу" рассказал общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

Он указал на то, что в деле очень ярко просматривается политическая составляющая, поскольку приговор Януковичу фактически совпал с началом президентской кампании.

"Судебный процесс в деле Януковича длился около двух лет, и мне кажется, что его действительно подтягивали к выборам президента", - отметил активист.

Друзенко подчеркнул, что суд в отсутствие обвиняемого - очень контроверсионное дело в международном праве, поэтому часть стран его признает, а часть - нет.

"Даже в Европе. Был ряд дел по этому поводу в практике Европейского суда по правам человека. Часть из них Италия, которая активно практикует процессы в отсутствие обвиняемого, проиграла", - пояснил он.

Он также выразил уверенность, что юристы Януковича подадут апелляцию и, если в Украине не изменится власть, проиграют ее, но потом они подадут жалобу в европейские инстанции.

"А здесь мы видим, что Украина пока проигрывает дела по искам бывших чиновников Януковича просто одно за другим. То есть получается так, что европейское правосудие не видит убедительных аргументов от украинского правосудия, что это не политические дела. Поэтому, пока складывается не очень утешительная для нашей власти тенденция и перспектива", - подчеркнул Друзенко.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко.

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