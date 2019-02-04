Тимошенко предложила эффективный план по возвращению заробитчан в Украину

Новая власть должна предложить пошаговый план развития страны, который бы предусматривал повышение уровня жизни, чтобы каждый украинец имел возможность работать и жить на Родине.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.

По ее словам, парадигма развития в мире полностью изменилась: сегодня один человек своим интеллектом может создавать значительную часть ВВП целых наций. Именно поэтому способность стран бороться за таланты и привлекать их на свою территорию крайне важна. А Украина пока проигрывает важнейшую конкуренцию - конкуренцию за людей, отметила она, напомнив, что миллион украинцев ежегодно выезжают за границу.

Юлия Тимошенко убеждена, что новая власть должна поднять уровень жизни украинцев.

Прежде всего, речь идет о росте зарплат и пенсий.

"Зарплаты и пенсии - это не популизм. Доходы человека - это прежде всего развитая экономика. Как можно производителям продать товар по реальной стоимости с прибылью, если люди не могут себе еду купить. Главный инвестор страны - это народ, который что-то покупает", - отметила она.

Новый курс Юлии Тимошенко также предусматривает и другие пути создания условий для жизни: полная перестройка системы здравоохранения, развитие образования, культуры и улучшение экологии.

"Это все единый комплекс", - подытожила она.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как форум для обсуждения и решения проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены в Украине. Эта инициатива деловых людей, которые увидели преимущества и пользу от совместных действий европейского бизнес сообщества в Украине была поддержана Европейской Комиссией.

Объединяя более 1000 компаний, Ассоциация является одной из самых масштабных сообществ бизнеса, работающих на украинском рынке.