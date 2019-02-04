В Раде призвали не превращать парламент в трибуну для агитации

Верховная Рада не должна превращаться агитационную трибуну.

Об этом заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно в трибуну для избирательной агитации", - заявил Герасимов.

Председатель фракции БПП отметил, что не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия, становится популизм от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - резюмировал Герасимов.