На украинского депутата завели дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (Радикальная партия) по факту возможного совершения ним государственной измены.
Об этом сообщил заявляет генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".
Генпрокурор рассказал об этом журналистам в среду, 6 февраля, в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против Рыбалко за госизмену, Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".
Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко заявил, что Виктору Медведчуку могут объявить о подозрении.