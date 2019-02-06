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На украинского депутата завели дело о госизмене

среда, 06 февраля 2019, 21:08

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (Радикальная партия) по факту возможного совершения ним государственной измены.

Об этом сообщил заявляет генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор рассказал об этом журналистам в среду, 6 февраля, в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против Рыбалко за госизмену, Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко заявил, что Виктору Медведчуку могут объявить о подозрении.

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