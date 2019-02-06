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Порошенко добивает Путина: в сети рассказали о новой победе Украины

среда, 06 февраля 2019, 12:33

Лишение России статуса стратегического партнера Европейского союза – одно важнейшее внешнеполитическое достижение президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в своей странице в Facebook.

"Поздравляю, друзья. У нас с вами еще одна победа на внешнеполитическом фронте: в Европарламенте выступили за лишение России статуса стратегического партнера Евросоюза. И это несомненно еще один плюс в копилку президента Порошенко. Ведь и он, и вся украинская дипломатия на протяжении последних уже почти пяти лет усиленно работают над укреплением антироссийской коалиции в мире. И буквально по кирпичикам выстраивают стену международной изоляции вокруг РФ", – подчеркнул Голобуцкий.

По его словам, последние события только подтверждают, что президенту Украины удалось создать эффективную антироссийскую коалицию.

"Но вернемся к последним новостям – комиссия Европарламента по иностранным делам поддержала доклад латвийского депутата Сандры Калниете о том, что Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС. Латвийская депутат заявила, что необходимо усиливать санкции против России, пока РФ не прекратит оккупацию Крыма и остальные виды внешней агрессии", – написал блогер.

Эксперт акцентировал внимание на том, что это – еще одно доказательство системной поддержки Украины Европой.

"Это еще один мощный сигнал солидарности Европы с Украиной перед лицом российской оккупации. И еще одна «пощечина» лично Путину. Именно усиление антироссийских санкций, погружение РФ в глубокую изоляцию – одно из важнейших направлений внешнеполитической работы Петра Порошенко на посту президента. Поэтому сейчас чрезвычайно важно и далее дожимать Россию всеми возможными методами. И особенно опасно на этом фоне звучат заявления разных кандидатов, которые могут ослабить хватку в отношении РФ, встать перед Путиным на колени, договариваться о мире (читай – капитулировать) на его условиях. Это просто сдача государственных интересов! Мы не должны этого допустить, а значит – должны сделать в марте правильный выбор", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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