Появилось фото автомобиля Януковича в Москве

На территории офиса российского информационного агентства "Россия сегодня" заметили экс-президента Украины Виктора Януковича, который готовится к анонсированной ранее пресс-конференции.

Соответствующие фото публикуют российские СМИ.

Как отмечается, пресс-конференция Виктора Януковича начнется 6 февраля в 14:00 в МИА "Россия сегодня".

"На территорию уже заехали Mercedes и BMW представительского класса. Янукович вышел из первого авто. Экс-президент Украины выглядит подтянуто, на нем: светлый галстук с темным костюмом. Выйдя из машины, Янукович почти сразу направился в пресс-центр", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на запланированной пресс-конференции бывший президент Украины Виктор Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном ему Оболонским судом Киева.