Тимошенко встретилась с представителями общественных антикоррупционных организаций

В четверг, 7 февраля, Юлия Тимошенко встретилась с представителями инициативы «Антикоррупционной повестки дня», которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Участники разговора обсудили ключевые проблемы антикоррупционной политики в Украине, в частности функционирования антикоррупционных органов и вывода их из-под влияния политиков.

Юлия Тимошенко выразила заинтересованность и полную готовность продолжать сотрудничество с общественностью в борьбе с коррупцией.

«Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента - это самоубийство. Мы очень мотивированы, чтобы всех, кто был хотя бы в минимальных коррупционных связях с Порошенко или с предыдущей властью, были наказаны, чтобы эти метастазы удалить немедленно», - заверила она.

В то же время лидер «Батькивщины» отметила, что борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна.

По мнению Юлии Тимошенко, проблема заключается в том, что часть антикоррупционных органов и коррумпированная государственная вертикаль власти сплетены в единую систему. Именно поэтому она готова вместе с антикоррупционных активистами реализовывать повестку дня в вопросе системной борьбы с коррупцией и сбалансировать власть таким образом, чтобы не было возможности коррумпировать государство, как это происходит сейчас.

«Мы предлагаем целостную систему, которая может быть принята как Новая Конституция. Как нам построить модель в государстве, будет реально не допускать даже системно такого последствия как коррупция? С сильным конституционалистами мы изложили алгоритм, как успеть с точки зрения легитимности провести новую Конституцию - от инаугурации до начала парламентских выборов», - отметила кандидат в президенты.

От имени коалиции общественных антикоррупционных организаций председатель ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин поблагодарил команду «Батькивщины» и Юлию Тимошенко за антикоррупционную деятельность.

Также представители общественных антикоррупционных организаций, обратившихся ко всем кандидатам в президенты, и тщательно анализируют законодательные инициативы, констатировали: в законопроектах, поданных Юлией Тимошенко, не обнаружено ни одной коррупционной составляющей.

«Мы услышали предметные обязательства кандидата в президенты Юлии Тимошенко. И это положительно. Юлия Тимошенко сказала на камеры, готова работать по всем 4 пунктам: освобождение Холодницкого, запуск НАПК», - сказал Виталий Шабунин.