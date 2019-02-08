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Не дают поднять головы: Тимошенко эмоционально высказалась об украинцах

пятница, 08 февраля 2019, 21:26

Украинцы - сильные и талантливые люди, которым просто не дают поднять головы, поэтому выборы - шанс доказать всем, что только граждане Украины должны быть хозяевами страны.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Белой Церкви, где собралось около 10 тысяч граждан.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила лучших отечественных специалистов, которые много месяцев работали над стратегией изменений - Новым курсом Украины.

"Теперь у нас есть план, который мы начнем выполнять сразу после смены власти. Не теряя ни минуты. По вашей поддержкой", - отметила кандидат в президенты.

Она назвала главные приоритеты своего нового курса - мир и безопасность, благосостояние украинский, развитие образования и науки.

"Какими бы тяжелыми ни были испытания, мы имеем шанс изменить государственную политику в интересах обычных украинцев и наконец построить богатую и счастливую страну", - заявила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена: "Если мы будем единственными, мы преодолеем любые трудности - и внешнюю агрессию, и политическое давление, которое оказывает власть, и бедность, и уныние. Народ вернет себе власть и ресурсы, которые имеет Украина".

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