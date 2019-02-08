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Стало известно об интересном моменте со "стеной Яценюка"

пятница, 08 февраля 2019, 20:21

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк еще 4 марта 2016 дал поручение проверить использование средств, выделенных на обустройство российско-украинской государственной границы.

Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Такое поручение было вручено Министерству внутренних дел, Госпогранслужбы, ДФС и Государственной аудиторской службе.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала ответ на журналистский запрос одного из телеканалов, в котором в частности говорится, что темпы обустройства границы повлияли на снижение объемов финансирования, которое произошло после отставки экс-премьера, и больше всего - «политизация этого важнейшего безопасности проекта - с целью дискредитации правительства Арсения Яценюка, лично тогдашнего премьера и самой идеи возведения государственной границы со страной-агрессором».

«Если бы не эти два фактора - уже в 2018 году мы впервые в истории имели бы границу с РФ», - написала Ольга Лаппо.

Напомним, о начале проекта обустройства российско-украинской границы бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил в сентябре 2014 года. План работ было принято в мае 2015 года. Проект был удешевлен в четыре раза по сравнению с первоначальными расчетами. Он предусматривает сооружение «интеллектуального границы» - системы охраны государственной границы, состоящий из комплексов видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортные рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также является составной частью системы огневого поражения. Технические средства, составляющие основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и позволяют отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.

По информации Госпогранслужбы, проект обустройства границы реализован уже на 30%. Работы на участке Харьковской области практически завершены, там уровень контроля над границей составляет практически 100%.

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