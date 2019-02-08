Тимошенко пообещала внести закон об импичменте в первую очередь

Президент должен быть подконтрольным и подотчетным обществу. Именно поэтому закон об импичменте будет одним из первых, который внесут в парламент после смены власти.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с общественностью в Умани.

В то же время она отметила, что в действующей Конституции, к сожалению, процедура импичмента выписана так, что ее никто и никогда не сможет осуществить.

"В Конституции прописали, как сместить президента, но написали маленькую фразу: процедуру импичмента и привлечения к ответственности президента можно реализовать только, если будет принят соответствующий закон об импичменте", - сказала лидер "Батькивщины".

Однако, как отметила Юлия Тимошенко, с 1996 года и до сих пор ни один президент не имел времени принять такой закон: «Его не существует сегодня. Это означает, что не существует импичмента. Конституцию для вас писали. Она так сделана, что никто ни за что не отвечает. Никто не контролируется. Они сами себя контролируют ».

Именно поэтому принятие закона об импичменте, по ее словам, необходимо, однако недостаточным. Реальный механизм равенства перед законом для всех введет уже новая Конституция Украины.

Юлия Тимошенко выразила уверенность, что в новой Конституции будут заложены процедуры, которые позволят украинцам отозвать любое лицо, нарушающего закон, а также тех, кто не сможет справиться с возложенными на него обязанностями. Избиратели смогут отозвать и руководителей, и депутатов.

"Мы построим страну, в которой каждый гражданин будет иметь силу голоса и должное уважение", - подытожила лидер "Батькивщины".