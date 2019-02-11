Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

В сети показали квартиру экс-президента Украины Виктора Януковича по месту его прописки в Киеве на Оболонской Набережной.

В апартаментах побывали сотрудники "Радио Свобода" вместе с представителями Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Как известно, эту жилплощадь суд арестовал вместе с другим имуществом осужденного за государственную измену президента-беглеца.

"Впечатляющая гостиная мягкого персикового цвета с мраморным полом, тяжелые асимметричные лестницы и кованые перила, покрытые бронзой, ведущие на второй этаж. Гипсовая лепка под потолком, двери - с резьбой, оформленной "под позолоту". И - тонкий слой пыли и никакой мебели в комнатах. Впрочем, на кухне мы находим помпезные круглый стол и стулья, шкафы и полки такого же стиля", - сказано в материале.

Этажом выше журналисты обнаружили зал с камином и лоджию.

"Итальянский мрамор", - замечает специалист, которого пригласила компания-управитель для предварительной оценки цены и состояния квартиры. Он присматривается к полу, туда, где красный элитный паркет переходит в камень. От двери на террасу - ведут следы подтеков, и здесь камень потрескался. "Квартира не отапливалась, таял снег, вода протекла с улицы, а потом замерзла", - объясняет эксперт", - пишут журналисты.

Золотого унитаза, который уже стал мемом, в квартире не обнаружили. Но резьба на двери покрыта позолотой, все трубы, краны и вентили сделаны из сияющей бронзы - "под золото".

Янукович, оказывается, задолжал за воду. И за электричество. Долгов за воду, газ и свет насчитали на сумму более 60 тыс. гривен: Янукович не утруждал себя оплатой коммунальных услуг.

В большой комнате журналисты обнаружили следы обыска: роскошную дверную подоконник сняли и положили на пол: похоже, следователи искали тайные укрытия за раздвижными дверями. В стене - следы поспешного переезда: спутниковый кабель не вынули, а просто обрезали, вилку телевизора - вырвали вместе с розеткой. С потолка сняты люстры, на один из проводов кто-то повесил простой патрон с лампочкой.

По данным следствия и журналистов-расследователей, Янукович действительно жил по месту регистрации: он прописался в квартире и заказал элитный ремонт, чтобы именно этот адрес указать в своих личных данных в качестве кандидата на выборах, и не указывать, где живет на самом деле. При этом он жил в нескольких других имениях, самым известным из которых является "Межигорье".

В то же время представители компании-управителя и "Трансперенси Интернешнл Украина", которые собирали информацию об этом имущество экс-президента, выяснили: некоторое время в квартире по месту прописки Януковича жила его любовница Любовь Полежай. Небольшая фирма, до сих пор ей принадлежит, расположена в доме напротив.

Журналисты опубликовали общие данные о квартире Януковича:

Площадь - 240 квадратных метров, без учета террасы.

Одна гостиная, 5 комнат и кухня, 3 санузла.

Автономное отопление: автоматический газовый котел на первом этаже, дополнительный источник тепла (камин) - на втором.

Имеет один парадный вход, один - тайный, свидетельствуют данные следствия. Скрытые двери есть в санузле. А под ниже стеной мансарды - вытянутая каморка-тайник, где человек может пройти пригибая.

В оформлении - использованы дорогие породы дерева, гипсовая лепка, резьба по дереву, позолота, бронза и кованый металл, Обои с имитацией позолоченной ткани, итальянский мрамор, на окнах - теплосберегающие стеклопакеты.

Квартиру предварительно оценивается в 36 млн гривен. Она требует лишь косметического ремонта и замены входной двери.

Источники Радио Свобода сообщают, что арендой роскошной квартиры уже заинтересовалось дипломатическое представительство одного из иностранных государств.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кому досталась элитная квартира любовницы Януковича в Киеве.