В "Батькивщине" заявили о провокациях против Тимошенко: что известно

Власть от имени штаба "Батькивщины" массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко: соответствующие случаи фальшивых телефонных предложений зафиксировала служба безопасности партии во всех регионах Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Людям звонят на личные номера, представляются работниками штаба партии и предлагают им голосовать за Юлию Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями - до и после голосования. За каждого сагитированого человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение", - рассказали в партии.

В "Батькивщине" заявляют, что массовый обзвон людей происходит "с телефонных номеров, принадлежащих коллекторской компании, которая уже длительное время проводит различные социологические опросы другим политическим силам.

В то же время интернет-департамент партии сообщает, что фиксирует подобные действия оппонентов в социальных сетях: за посты с поддержкой Тимошенко в Facebook и Instagram неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию.

"Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие - публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала "1+1". Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране", - говорится в заявлении.

"Батькивщина" заявляет, что любые предложения вознаграждения за поддержку Тимошенко являются "фальшивкой и провокацией, организованной властью".